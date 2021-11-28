مفاجئة.. لقاح واحد قد يكون فعالا في مكافحة متحور «أوميكرون»

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أعلن خبراء بريطانيون أن هناك لقاح واحد فقط جاهز للعمل بفعالية لمحاربة المتحور الإفريقي الذي هز العالم «أوميكرون»، وهو اللقاح الذي طورته الشركة الفرنسية «فانيلفا».

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية«، فإن اللقاح الفرنسي يمكن أن يكون فعال مع متحور أوميكرون بخلاف اللقاحات الأخرى لأن طريقة تصنيعه مختلفة.

ويحتوي لقاح «فانيلفا» على فيروس كورونا المُعطل بالكامل، وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يسبب المرض، إلا أن الجهاز المناعي يتفاعل من معه، ما يجعله ينتج الأجسام المضادة، مما يمكّن الجسم من محاربة الفيروس الحقيقي إذا أصيب بالعدوى.

أما اللقاحات الأخرى مثل فايزر وأسترازينيكا فهي تحتوي على شظايا جينية من جزء واحد من الفيروس يسمى بروتين سبايك وهو ما يسمح له بالارتباط بالخلايا السليمة.

وهذا الجزء هو عرضة للطفرات، مما يزيد من احتمالية أن الأجسام المضادة التي تم يطورها الجهاز المناعي استجابة لتلك اللقاحات قد لا تتعرف على الطفرة الجديدة.

ويعتقد الخبراء أن لقاح فانيلفا الفرنسي قد يكون أكثر مقاومة للمتغيرات الجديدة من اللقاحات الأخرى نظرًا لأنه يحتوي على أجزاء أكثر من الفيروس.

يقول الدكتور آدم فين، طبيب الأطفال إن «هناك حجة نظرية قوية مفادها أن حقنة فانيلفا يمكن أن توفر الحماية ضد المتغير، من المحتمل أن يكون هذا لقاحًا أكثر مرونة».

يشار إلى أن نتائج التجارب التي نُشرت الشهر الماضي أوضحت أن جرعتين من لقاح فانيلفا كانت فعالة بنسبة 95٪ في الوقاية من العدوى.

وأعرب العلماء عن قلقهم الأسبوع الماضي من أن متغير أوميكرون ليس فقط لديه القدرة على أن يكون أكثر عدوى من المتغيرات السابقة، ولكن من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية في مكافحته.