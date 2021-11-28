خصم يوم راتب من مديرة مدارس التجريبيات ببني سويف بسبب العجز في المدارس (مستند)

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قررت مديرية التربية والتعليم مجازة مديره ادارة مدارس التجريبيات بمحافظة بنى سويف بسبب تباطؤها في تسوية اجراءات العجز والزيادة للمعلمين في المدارس التابعة لها مع بداية العام الحالى

وكانت الشؤون القانونية اجرت تحقيقات من بداية العام الدراسى 2021، 2022 لوجود نشرة نقل معتمدة في 6 اكتوبر 2021 وتاخرمدير ادارة التجريبيات في تنفيذها بالمخالفة لقرارات الوزارة

واعتمد الدكتور عمرو شحاته وكيل وزاره التربيه والتعليم قرار الجزاء خصم يوم راتب مديره اداره التجريبيات بمديريه التربيه والتعليم وتضمن القرار حيثيات الخصم وذلك لتباطؤها في اتخاذ الاجراءات الواجبه نحو تسويه اوضاع العجز والزياده في مدارس التابعه للتربيه والتعليم من بدايه العام الدراسي 2021 2022 لوجود نشره النقل المعتمده 6 اكتوبر 2021 دون عذر مقبول بالمخالفه للكتاب الدوري 24 لسنه 2020.

وحصلت «المصري اليوم» على مستخرج من قرار العقوبه رقم 132 لسنه 20 21 والذي تم اخبار مدير اداره التجريبيات بمديريه التربيه والتعليم بقرار الجزاء.