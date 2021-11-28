الاحصاء : 40 % زيادة في الصادرات خلال 9 اشهر و الولايات المتحدة الامريكية في المقدمة

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء عن زيادة قيمة الصادرات الي 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع 40 % عن الفترة المماثلة من العام السابق.

واوضح الجهاز ان الصادرات تركزت فـي مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية حيث بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار مقابـل 4.2 مليار دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك بأنواعه ) حيـث بلغـت 2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الآلات والأجهـــزة الكهـربائيـة والاليــة وأجزاؤها حيث بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار عــام 2020، تليهـا مجموعـة الـحديـد والصــلب ومصنوعاتــه حيـث بلغـت 1.7 مليـار دولار مقابــل 724 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة الملابس الجاهزة بأنواعها حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الأسمدة بأنواعها حيث بلغت 1.4 مليــار دولار مقابـل مليـار دولار عـام 2020،تليهـا مجموعـة الالومنيوم ومصـنـوعاته والنحاس حيث بلغت 820 مليـون دولار مقابل 506 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة المحضرات الغذائية(خضروات وفواكه) حيث بلغت 715 مليون دولار مقابل 485 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من ( أسمنت وجبس وفوسفات طبيعى ) حيـث بلغـت 617 مليـون دولار مقابل 358 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من زجاج ومصنوعاته حيـث بلغـت 432 مليـون دولار مقابل 313 مليون دولار عام 2020 .

وحدد جهاز الاحصاء أهم التكتلات الدولية التي ارتفعت الصادرات اليها خلال يناير/ سبتمبر 2021 حيث جاءت مجموعة العشرين (G20) في المقدمة و بلغت الصادرات اليها 14.1 مليار دولار ، يليـها دول الاتحاد الأوربـي حـيث بلـغت 9.6 مليار دولار ثم

مجموعة الدول العربية حـيث بلغت 7.8 مليار دولار ، يليها مجموعه السبع حــيث بلــغت 6.3 مليار دولار يليـهـا دول الاتحـاد الأفريقي حـيث بلـغت 4 مليار دولار ، يليـهـا دول الكوميسـا حــيث بلـغت 2.2 مليار دولار يليـهـا دول حــوض النيــل حـيث بلـغت 1.1 مليار دولار .

وفيما يتعلق بالدول المستقبلة للصادرات فجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المقدمة حيث بلغت الصادرات اليها 1.8 مليار دولار تليها ايطاليا حيث بلغت 1.7 مليار دولار ، تليها الهند حيث بلغت 1.7 مليار دولار تليها السعودية حيث بلغــت 1.6 مليار دولار ، تليها تركيا حيــث بلغــت 1.5 مليار دولار، تليها مالطا حيث بلغت 1.5 مليار دولار ، تليها اليونان حيث بلغت 1.2 مليار دولار ، تليها الصين حيـث بلغــت 1.1 مليــار دولار ، تليهــا أسبانيــا حيــث بلغـت 1.1 مليار دولار ، تليهـا المملكة المتحــدة حيـث بلغــت 828 مليـون دولار ، تليهـا ليبيا حيـث بلغت 711 مليون دولار ، تليهـا المغرب حيـث بلغت 513 مليــون دولار، تليهـا فرنسا حيـث بلغــت 590 مليون دولار ، تليهـا السودان حيـث بلغت 588 مليون دولار ، تليها المانيا حيث بلغت 564 مليون دولار .

واشار تقرير جهاز الاحصاء ان السلع تامة الصنع استحوذت علي نحو 14.1 مليار دولار ، تليها المواد الخام والسلع النصف مصنعة حيث بلغت 8.3 مليار دولار .

وفيما يتعلق بالـــواردات فقد ارتفعت الي 61 مليـار دولار خـلال الفـترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابل 52.4 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع 16 %

و بلغت نحو عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من اجمالى الواردات المصرية خلال يناير / سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3 %، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3 %.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية في مقدمة الواردات حيث بلغت 7.8 مليار دولار تليها الالات وأجهـزة كهـربائيـة حيث بلغت 4.6 مليار دولار ومجموعة الحبوب (قمح - ذرة - أرز) حيث بلغت 4.2 مليار دولار ثم مجموعة السيارات بأنواعها وأجـزاؤهـا حيث بلغت 4.1 مليار دولار و اخيرا مجموعة منتجات الصيدلة(الأدوية وغيرها)حيث بلغت 2.7 ملياردولار .