33 % زيادة في حجم اعمال الحوسبة السحابية وتطبيقات التحول الرقمي

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اعلن آدريان بيكرينج، الخبير الدولي بمجال الاتصالات ، عن وجود تطور ملحوظ في مجال التحول الرقمي في مصر خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن مساهمة الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.4% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن مؤسسة IDC للأبحاث أشارت إلى أن حجم الأعمال في مجال الحوسبة السحابية العامة سيشهد نموا بنسبة 33% خلال العام الجاري 2021 مدفوعا بالنمو الكبير في التحول الرقمي .

وقال المدير الإقليمي لريد هات، الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا انه مع زيادة عمليات التحول الرقمي أوضح هناك احتياج لدي الشركات لتكنولوجيات مرنة لإدارة البيئات متعددة الهجين، كما تحتاج الشركات إلى شركاء يمكنهم الوثوق بهم لإدارة هذه الأنظمة وتأمينها .

واكد الخبراء خلال قمة ريد هات الثالثة عام 2021 علي ان المناخ الاقتصادي في مصر خاصة في مجال التكنولوجيا و التحول الرقمي جاذب بصورة كبيرة للاستثمارات الاجنبية خاصة في ظل الخطوات التي قطعتها مصر نحو التحول الرقمي و وجود الكثير من المشروعات التي تحتاج الي شراكات مع القطاع الخاص .

وناقشت القمة العديد من القضايا التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات منها " حماية البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وتحديث تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المحمولة، وأهمية تأمين البنية التحتية للمؤسسات المختلفة" كما تم مناقشة دور ريد هات الاقليمي في عملية التحديث الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي بدول المنطقة التي تعمل بها.

وقال آدريان بيكرينج ان هناك التزام بتوسيع وتسريع المصادر المفتوحة والحوسبة السحابية المختلطة للشركات عبر مختلف الصناعات، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية وحياد تراث "ريد هات" مفتوح المصدر، ويشمل ذلك القيادة المجتمعية مفتوحة المصدر والمساهمات ونموذج التنمية، فضلا عن محفظة المنتجات والخدمات واستراتيجية السوق ومطور قوي وأنظمة بيئية شريكة.

وقال علي نور الدين رئيس مبيعات ريدهات الرق الاوسط و افريقيا ان مصر اصبحت لافتة للشركات العالمية في مجال التكنولوجيا موضحا ان ما شهدته مصر خلال الاربع سنوات الماضية من طفرة في العديد من المجالات اثارت انتباه الشركات العالمية .

واكد ان التحول ارقمي اصبح اتجاه عالمي لدي الشركات و الحكومات وهو ما دفع الشركات الي ايجاد حلول الكترونية متنوعة تساعد الشركات نحو تحقيق هذا التحول بسهولة مع ضمان سيولة الاعمال و سهولة التطبيق و تحقيق ارباح للشركات ايضا .

اشار الي ان هناك الكثير من المشروعات القومية التي تاتي في دائرة اهتمامات الشركات العالمية و منها ريد هات مشيرا الي ضرورة التعاون مع الدولة في مجالات التدريب حيث ياتي تدريب الكوادر البشرية علي راس اهتمامات وزارة الاتصالات .