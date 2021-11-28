وكيل «النواب» عن افتتاح طريق الكباش: نتاج سنوات من العمل الدؤوب

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قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والذي ترأس الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن افتتاح طريق الكباش،أهم مشروع أثري في القرن الحادي والعشرين، وأن احتفالية افتتاحه مهيبة أبهرت جميع عشاق التاريخ ومحبي الحضارات، لتؤكد على أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت قابضة على أسرارها التي تنكشف لنا يوماً تلو الآخر، وبأن مصر ما زالت وستظل مصدر إلهام العالم بأسره«.

وأضاف: «هذا الصرح الأثري الذي سيجعل من مدينة الأقصر متحفاً مفتوحاً للعالم، وشاهداً على عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين وانعكس إشعاعها الحضاري على شتى بقاع العالم.»

وتابع: «إن تطوير هذا الطريق كان نتاج سنوات من العمل الدؤوب والجاد وبدعم من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيماناً منه بأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل يكون باستحضار عظمة الحضارة المصرية القديمة وإعجازها.

ووجه سعد، تحية شكر وإعزاز من مجلس النواب لكل من ساهم في هذا العمل المشرف الذي خرج بصورة اسطورية أبهرت الجميع، لتظل مصر تزهو ليس فقط بعظم تاريخها وحضارتها وإنما بحاضر زاخر بالبناء والتنمية، ومستقبل واعد جديرة به بين الأمم.