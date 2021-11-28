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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعى والسلع مجهولة المصدر والإستيلاء على المال العام- المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1224 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 367 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 15.920طن و14476بطاقة ورغيف و256 شيكارة فارغ، كما تم ضبط 38 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 32.837 طن و81398 عبوة و24000قطعة، كما تم ضبط 33 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 6.925 طن و50 عبوة، وتم ضبط 24 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 18.424 طن، و10814 عبوة و25886قطعة و32000متر، كما تم ضبط 28 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 37200 لتر و425 إسطوانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.