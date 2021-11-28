وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجارى، وبحوزته 1،850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والتى تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق.

وفى ذات السياق تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة محرم بك لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجارى، وبحوزته 8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.