أحمد كمال يبدأ تصوير مسلسله الجديد لرمضان 2022

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بدأ الفنان أحمد كمال تصوير دوره في مسلسل «مشوار لحد هناك» اسم مؤقت، من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، المسلسل يعرض في رمضان القادم ٢٠٢٢، وهو عرض عام وليس منصات.

بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، تصادف ان يكون اول يوم تصوير للفنان أحمد كمال هو اول يوم تصوير للمسلسل وتحديدا يوم الجمعه ٢٦ نوفمبر، بأحدي فيلل جاردن سيتي القاهرة.

ليس هذا فقط، الفنان أحمد كمال في انتظار عرض فيلم «كيره والجن»، والذي يشارك فيه. مع مجموعة كبيره من نجوم السينما المصرية، وعبر الفنان أحمد كمال عن سعادته البالغه في العمل مع المخرج الكبير محمد ياسين.