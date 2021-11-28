ربة منزل تنهار أمام الأسرة: «اتجوز عليا وقاللي هتقعد معاكي وعيالي قالولي مش عايزينك»

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أقامت ربة منزل امام محكمة الأسرة دعوى ضد زوجها تطلب فيها نفقة زوجية، وقالت في دعواها بانها تركت مسكن الزوجية بعد أن تزوج عليها من أخرى، وتمكنه هو وزوجته الثانية من السيطرة على طفليها اللذان رفضا رؤيتها .

أشارت ربة المنزل إنها تزوجت منذ 14 عاما من موظف تربطهما صلة قرابة، وأنجبت طفلين «9 سنوات» و«12 سنه» وكانت الحياة بينهما غير مستقرة، وزوجها متمرد عليها ودائما ينتقضها، مما جعلها تتجنب اتخاذ قرارات بشأن تربية طفليها أو مرعاتهما، واعتادت اللجوء اليه قبل اتخاذ أي قرار.

وتابعت المدعية بإن زوجها تعامل معها بعنف خلال الفترة السابقة ،واضطرت تحمله لكى ينفق عليها وعلى طفليه، لكونها ربة منزل ولم تستكمل تعليمها للعمل بمؤهلها التعليمى، موضحة بانها فوجئت به يخبرها بزواجه من زميلته في العمل، إضافه إلى إخبارها بانه سوف يحضر زوجته الثانية للإقامة معهما فلم تتحمل قراره، وتركت مسكن الزوجية، ورفض تطليقها، مما جعلها تقيم دعوى نفقة زوجية .

وذكرت المدعية بإنها بعد أن تركت مسكن الزوجية طلبت من زوجها رؤية طفليها، إلا انهما رفضا حسب قولها، موضحه بانه تمكن هو وزوجته الثانية من تحريضهما عليها، توجهت اليهما وعندما دخلت لرؤيتهما فتركها الاثنان واختبأ في غرفه النوم وصرخا في وجهها «مش عايزينك».