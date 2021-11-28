6 أسهم تنجو من الخسائر بالسوق السعودي.. وسط موجة تراجعات تجتاح جميع القطاعات

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مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، موجة تراجعات تجتاح جميع القطاعات، خلال جلسة اليوم الأحد، وسط تخوفات من تداعيات ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

وخالفت 6 أسهم تراجعات السوق، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، بصدارة 4 أسهم تأمين؛ جاء على رأسها سهم "عناية" الذي صعد 7.25% إلى مستوى 32.55 ريال.

وجاء سهم "أمانة للتأمين" بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب، بعد ارتفاعه 7.07% ليصل إلى مستوى 36.35 ريال.

وكان المركز الثالث لسهم الإنماء طوكيو، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 3.24% عند مستوى 28.70 ريال، تلاه "اتحاد الخليج الأهلية" بارتفاع 2.39%، عند مستوى 113 ريالاً.

وصعد سهم "أسواق العثيم" بنسبة 1.25%، وكانت أقل المكاسب لسهم "المواساة"، بارتفاع نسبته 0.47%؛ ليصعد إلى مستوى 170.60 ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 3.2% في تلك الأثناء، بخسائر بلغت 362.13 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,937.32 نقطة، في ظل هبوط جماعي للقطاعات

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