«أنتحلوا صفة رجال شرطة».. القبض على 4 متهمين لقيامهم بالسرقة بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة بأنه عقب تحصيلهما مبلغ مالى من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما مستقلان سيارة الشركة فوجئا بسيارة «ميكروباص» دون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا بإستيقافهما وإدعوا بكونهم رجال شرطة، وإستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالإشتراك مع 3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة «ميكروباص» بدون لوحات معدنية والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه نظراً لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل وإستلام المبالغ المالية إتفق مع باقى المتهمين، وقاموا بإرتكاب الواقعة بإسلوب «إنتحال صفة رجال شرطة» وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفان المحمول المستولى عليهما وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.