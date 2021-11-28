اليوم.. استئناف محاكمة 20 محاميًا بمغاغة بتهمة إهانة القضاة

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استأنفت اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية لاستكمال المرافعات.

وتواصل هيئة المحكمة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة في أغسطس الماضي، والمتعلقة بفض الأحراز ومرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

كانت النيابة العامة وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.