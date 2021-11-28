رئيس مدينة قلين يتابع قافلة طبية علاجية بشباس عمير بكفر الشيخ

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تابع المحاسب فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، القافلة الطيبة العلاجية بقرية شباس عمير ضمن خطة وزارة الصحة لحملة 100 مليون صحة، بحضور نواب رئيس المدينة.

وقال «شميس» في بيان إعلامي إن القافلة مجهزة بالعديد من العيادات من مختلف التخصصات منها «باطنة، جراحة، أطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك، نساء، جلدية، تنظيم اسرة، معمل، صيدلية»، ويتم عمل التحاليل والكشف وصرف العلاج مجانًا ضمن خطة وزارة الصحة المدرجة بادارة القوافل العلاجية بقرى ومركز قلين، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى اجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، وذلك في اطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا.

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