القبض على رجل وامرأة سرقا مركبة مواطن
ترأس المملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...
الرياض :الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش...
الرياض: سليمان العنزي
23 ربيع الثاني 1443 هـ
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التبليغ عن العائلين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي في حال عدم الإنفاق على...
جدة: محمد غرسان
23 ربيع الثاني 1443 هـ