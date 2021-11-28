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القبض على رجل وامرأة سرقا مركبة مواطن

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المملكة تترأس المنتدى الحكومي الثالث لجرائم الاتجار بالبشر

ترأس المملكة العربية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...

7633227e69.jpgالرياض :الوطن
fa806d8a2b.jpg23 ربيع الثاني 1443 هـ

بيت خبرة لتطوير الرقابة على إدارة النفايات

يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التبليغ عن العائلين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي في حال عدم الإنفاق على...

icon-byline.pngجدة: محمد غرسان
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية