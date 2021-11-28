رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال الرصف

★ ★ ★ ★ ★

تابع اليوم المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال رصف طريق دسوق _ فوة وتوسعته نطاق قرية شباس الملح. كما تابع أعمال فرد ودمك طبقة الاساس السن.

وقال في بيان اعلامي إنه تم القيام بازالة المعوقات التي تعوق العمل وتوسعة الطريق، وذلك تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى بكفر الشيخ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بحضور محمد جميل، نائب رئيس المدينة ورئيس قرية شباس الملح احمد المصرى بمتابعة، واشراف المهندس، محمد فتحي مدير عام الطرق بكفر الشيخ، محمد مصطفى دياب رئيس وحدة الطرق والكباري بدسوق.