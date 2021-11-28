الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تشتري 113.3 ألف سهم خزينة

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قالت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها قامت بشراء 113.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس.

وأضافت أنه بذلك يصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة لدى الشركة 3.98 مليون سهم خزينة.

وحققت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي صافي خسارة بلغ 11.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2021، مقابل أرباح بقيمة 11.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 6.79 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.