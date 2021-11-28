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كشف مصدرأمني حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مشاركة مدعومة بمقطع مصور لواقعة إضطلاع 3 أشخاص ملثمين بسرقة ومحاولة التعدى على أحد الشباب.

بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب وسؤاله عن مقطع الفيديو أقر بقيامه بنشر المقطع بعد تحصله عليه من أحد الأشخاص «مخرج مسرحى».

وأضاف بأنه قام بحذف المقطع من حسابه لشعوره بأنه مقطع تمثيلى وغير جاد.

كما أمكن تحديد الأخير تبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة) وبالتواصل معه أقر بأن المقطع المشار إليه مرسل إليه من أحد الأشخاص «مجهول» على هاتفه وعندما تأكد بأن المقطع المُشار إليه غير جاد وأنه على سبيل التمثيل والدعابة قام بحذف الرقم ومقطع الفيديو من على هاتفه، وأقر بأنه لا يعلم أين تم تصويره أو من المشاركين فيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لنقله مشاهد كاذبه لإثارة الرأى العام.