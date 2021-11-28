مفاجاة.. المصري سافر إلي نيجيريًا بـ 13 لاعبا فقط

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أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بآداء الفريق تحت قيادة التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أن نتائج الفريق تتحسن تدريجياً .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج «البريمو» نخوض الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بدون الصفقات الجديدة، وهو ما سيؤثر بالطبع على الفريق، حيث أن قائمة الفريق التي توجهت إلى نيجيريا مكونة من 15 لاعباً فقط، بينهم ثنائي في حراسة المرمى، كما أن الصفقات الجديدة ستكون متاحة للجهاز الفني بقيادة معين الشعباني بدءاً من دور الـ 16.

وأضاف: تقدمنا بشكوى ضد مسئولي ريفرز يونايتد النيجيري لمراقب المباراة نظرا للمضايقات التي واجهت بعثة المصري فور وصولهم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، كما أن المعاملة في لقاء الإياب لن تكون بالمثل لأننا لم نعتد على ذلك