هل استقال مجدي عبدالعاطي من فاركو؟ المدرب يجيب

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عبَر مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي فاركو عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الإتحاد السكندري عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وقال عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في إعداد فريق جيد بمزيج بين عناصر الشباب وعناصر الخبرة، ولم يحالفنا التوفيق في المباريات الثلاث الأولى، أمام فيوتشر وبيراميدز والجونة، كما أن صحوة البرتقالي تأخرت كثيراً».

وأضاف: «تقدمت بإستقالتي عقب الخسارة الثالثة، لكن مجلس إدارة النادي رفض قبولها، وأتوجه بالشكر إليهم جميعاً، وأعدهم بمواصلة الانتصارات عقب فترة التوقف الدولي».