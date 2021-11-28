عبَر مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي فاركو عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الإتحاد السكندري عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وقال عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في إعداد فريق جيد بمزيج بين عناصر الشباب وعناصر الخبرة، ولم يحالفنا التوفيق في المباريات الثلاث الأولى، أمام فيوتشر وبيراميدز والجونة، كما أن صحوة البرتقالي تأخرت كثيراً».
وأضاف: «تقدمت بإستقالتي عقب الخسارة الثالثة، لكن مجلس إدارة النادي رفض قبولها، وأتوجه بالشكر إليهم جميعاً، وأعدهم بمواصلة الانتصارات عقب فترة التوقف الدولي».
هل استقال مجدي عبدالعاطي من فاركو؟ المدرب يجيب
عبَر مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي فاركو عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الإتحاد السكندري عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .