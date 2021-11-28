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أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب وادي دجلة الحالي، أن الزمالك يعلني من أزمات وعدم استقرار إداري لذلك هو بعيد عن بطولة الدوري الحالية.

وقال محمد عبدالواحد: أنا قلقان على الزمالك جدا الموسم الحالي، الزمالك يمر بظروف صعبة بتغير الادارات ولجان بشكل مؤقت تدير، ثم ايقاف الزمالك من القيد.

وأضاف :غياب أي لاعب حاليا يؤثر بالسلب على الفريق ككل، الزمالك حاليا بعيد عن بطولة الدوري العام، بسبب الشراسة الكبيرة بالاضافة لتدعيم صفوف الفريق.

وواصل محمد عبدالواحد حديثه: المقصود من كلامي أن الزمالك هيعاني في الموسم الحالي، عكس الموسم الماضي كنت متوقع أن الزمالك سيتوج بالبطولة.

وأتم: كارتيرون لازم يستعين بالبدلاء مثل محمد أوناجم وعبدالله جمعة، وانا شايف أن عبدالله لاعب كبير جدا.