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عبدالواحد : قلقان علي فريق بسبب اللجان

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عبدالواحد : قلقان علي فريق الزمالك بسبب اللجان عبدالواحد : قلقان علي فريق بسبب اللجان

أكد محمد عبدالواحد نجم السابق ومدرب وادي دجلة الحالي، أن الزمالك يعلني من أزمات وعدم استقرار إداري لذلك هو بعيد عن بطولة الدوري الحالية.

وقال محمد عبدالواحد: أنا قلقان على الزمالك جدا الموسم الحالي، الزمالك يمر بظروف صعبة بتغير الادارات ولجان بشكل مؤقت تدير، ثم ايقاف الزمالك من القيد.

وأضاف :غياب أي لاعب حاليا يؤثر بالسلب على الفريق ككل، الزمالك حاليا بعيد عن بطولة الدوري العام، بسبب الشراسة الكبيرة بالاضافة لتدعيم صفوف الفريق.

وواصل محمد عبدالواحد حديثه: المقصود من كلامي أن الزمالك هيعاني في الموسم الحالي، عكس الموسم الماضي كنت متوقع أن الزمالك سيتوج بالبطولة.

وأتم: كارتيرون لازم يستعين بالبدلاء مثل محمد أوناجم وعبدالله جمعة، وانا شايف أن عبدالله لاعب كبير جدا.

المصرى اليوم