أميمة رشوان توفيق : الفنان محمد صبحي طلب مني التمثيل لكن جدي رفض

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قالت أميمة حفيدة الفنان الكبير رشوان توفيق، إن الفنان محمد صبحى، شاهدها في إحدى المسرحيات، وطلب منها أن تمثل معه، لكن جدها رفض.

وعلي جانب أخر أشارت الإعلامية هبة رشوان توفيق، نجلة الفنان رشوان توفيق، أنها لازم قبل الخروج من المنزل تقول لوالدها، مشيرة إلى أنها علمت أولادها هذا الأمر.

وعقب رشوان توفيق، خلال حلوله وأسرته ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، أن هبة ابنته كانت شاطرة جدا في اللغة العربية، وجابت ملحق في الكيمياء مثل أبوها.

فيما طالب الليثى من الإعلامية هبة رشوان أن تدير الحوار مع والدها، والذي تحدث خلاله الفان الكبير قائلا إن ابنته هبة دائما بجانبه.

كما أكد الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه، أن الفنان رشوان توفيق وقف بجانبه خلال محنته في وفاة أخيه ووالدة المنتج الكبير ممدوح الليثي، وكان محتضنى في هذه المواقف الصعبة.