ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء

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ارتفعت درجات الحرارة بشمال سيناء مقارنة بالأيام الماضية، حيث يسود المحافظة، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 12 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 16 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 16 و28 درجة، وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 12 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.