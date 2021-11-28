إرتفاع عدد الوفيات نتيجة كورونا بشمال سيناء إلي 307 حالة

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أرتفع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، في محافظة شمال سيناء إلى 307 حالة منذ بداية الجائحة، حيث سجت المحافظة حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان الاحد، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

وشدد شوكة، على ضرورة قيام المواطنين بالتوجه لمراكز تلقي اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة للتطعيم ضد فيروس كورونا، فضلًا عن استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية.