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نشرت صفحة برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، برومو الحلقة المنتظرة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وعودتها من رحلة المرض التي استمرت لأشهر. ونشرت الصفحة جزءا من الحوار الذي تم تسجيله مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي تحكي عن حب الناس والصحة والاحترام، في حياتها وتفاصيل أخرى عن رحلة علاجها في مصر، وخارج مصر، وخوفها على أولادها وزوجها، وتفاصيل أخرى في الحوار الذي أعلنت عنه مني الشاذلي، والمقرر أن يعرض قريبا عبر برنامجها معكم مني الشاذلي على شاشاة cbc.

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال البرومو الذي تم عرضه بشأن الحلقة المنتظرة، إنها تتذكر أثناء مرضها أن معدتها كانت خارج جسمها، وكان كل همي وقتها أولادي، قائلة: «كانت بتموت والتربي بعت لي رسالة بتجهيز التربة».