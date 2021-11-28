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أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية : «فريق سيراميكا قدم مباراة جيدة أمام الزمالك»، مشيرا إلى أن أداء الزمالك في تراجع كبير خلال المباريات الماضية.

وأوضح أن فريق سيراميكا كليوباترا، له ضربة جزاء واضحة أمام الزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما قام طارق حامد، بجذب مصعب البطاط، لاعب سيراميكا من القميص.

وأشار إلى أن شادي حسين كان أفضل لاعبي سيراميكا في اللقاء، وطارق حامد، ومصطفى فتحي من نادي الزمالك.