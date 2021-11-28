تشكيل بيراميدز المتوقع أمام مانياما الكونغولي بالكونفيدرالية

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استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانياما الكونغولي، المقرر لها في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بملعب الشهداء في كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، على جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق

وأمامهما الثلاثي: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي.