نادر السيد: هناك لاعبون في الأهلي كانوا يلعبون «بالخناق»..وجوزيه «بيفتي»

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انتقد نادر السيد،حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية :«جوزيه، كان لازم يمنحني فرصة المشاركة في المباريات ونفس الأمر لعصام الحضري، حتى نضمن التواجد مع منتخب مصر خاصة وأنني انضميت إلى الأهلي من أجل الانضمام لمنتخب مصر عام 200، وهذا يحدث في العالم كله، هناك دوناروما ونافاس في باريس سان جيرمان، يشاركان بشكل أساسي»، مضيفًا ما دام هناك حارسان كبار يجب الدفع بهما بأن يشارك كل حارس في بطولة، ولكن جوزيه كان (بيفتي)«.

وأضاف حارس الزمالك والأهلي السابق:«جلست مع جوزيه، وتحدثت معه قائلاً ( أنت شفتني في تدريب ولا المباريات عشان تطلب ضمي للأهلي قالي المباريات) قلت له يبقي لازم تمنحنى الفرصة المشاركة في المباريات لكي تحكم على مستواي الفني» .

واختتم تصريحاته مؤكدا أن هناك بعض اللاعبين كانوا يلعبون مع الأهلي بالخناق مع جوزيه، رافضًا الكشف عن أسمائهم.