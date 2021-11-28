التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام ريفرز يونايتد النيجيري

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استقر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريفرز يونايتد النيجيري، المقرر لها في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بملعب انيمبا، في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا

وأمامهما الثلاثي: محمد عنتر، حسن على، محمد عبداللطيف جريندو

خط الهجوم: أوستن أوموتو.