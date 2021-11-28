خبير لوائح: العامري فاروق خارج مجلس إدارة الأهلي حتى أول يوليو

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أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية، أن قانون الرياضة الجديد منح الصلاحيات لكل نادٍ لوضع اللائحة الخاصة به وهو ما يجعل النادي الأهلي صاحب لائحة خاصة به.

وقال طلال عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» أن جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي من بينها الانتخابات ولكن هناك بنود آخرى مثل اعتماد الميزانية وبعض البنود الإضافية.

وأشار إلى أنه كان لابد من حضور أكثر من 5 آلاف و200 عضو لمناقشة بنود العمومية بخلاف التصويت للانتخابات واعتماد الميزانية موضحاً أنه كان يجب طرح المرشحين بالتزكية على أي منصب على الجمعية العمومية لاعتماد فوز أي مرشح بالتزكية.

وأشار:«الأصوات التي حصل عليها العامري فاروق، في انتخابات الأهلي بلا قيمة، ما دام لم يتم طرح اسمه في الجمعية العمومية»، موضحًا:«العامري فاروق، خارج مجلس إدارة الأهلي حتى أقرب جمعية عمومية، والتي ستقام في أول يوليو المقبل».