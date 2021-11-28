نجم إشبيلية: صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

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تمنى منير الحدادي نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، تتويج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال مهاجم المنتخب المغربي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحياة": "لست الشخص الذي يمكنه تحديد مصير الجائزة، وإذا توج بها صلاح سيكون قد استحقها بالتأكيد وأتمنى له التوفيق".

وعن مشوار المغرب في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة، أكد أنه يسعى لمساعدة الفريق على تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم تركيز كبير نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.