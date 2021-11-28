عاجل | بيت خبرة لتطوير الرقابة على إدارة النفايات

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يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش في قطاع إدارة النفايات بالمملكة.

ويهدف تنظيم النفايات بجميع أنواعها إلى فتح آفاق اقتصادية مثل تدوير مادة البلاستيك والزجاج والأخشاب، إضافة إلى أن استخدام المواد المصنعة من تدوير النفايات يهدف إلى خفض استيرادها من خارج المملكة. كما توفر معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بالطرق الطبيعية غير المكلفة ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في المدن السعودية، مما يساعد على تحسين جودة الهواء بزيادة معدل غاز الأكسجين في الغلاف الجوي وتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. كما يمكن استخدام غاز الميثان المتصاعد من مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقة لإضاءة العديد من المنازل، وهذا النهج اتبعته العديد من الدول الأوروبية وأستراليا.

وأنشأت السعودية المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في 11/8/1440 بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناء على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الأهداف الاستراتيجية للمركز

01 تنظيم قطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمات

02 تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار

03 تحفيز استخدام أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد

04 تعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة التدوير

05 تشجيع البحث والابتكار في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير

06 تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع

مستهدفات قطاع إدارة النفايات 2035

82 % نسبة الاستبعاد النهائي عن المرادم

42 % إعادة تدوير

35 % تسميد

19 % حرق / توليد طاقة

4 % خيارات أخرى

أنواع النفايات

البلدية الصلبة

التجارية والإدارية

الخضراء

البناء والهدم

الصناعية الخطرة

الصحية الخطرة

البلدية الصلبة

مخالفات وعقوبات

10 آلاف ريال غرامة

وضع النفايات البلدية خارج الحاويات المخصصة

تكديس النفايات البلدية الصلبة أو تجميعها

تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات

التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة

نبش حاويات النفايات البلدية الصلبة وبعثرة محتوياتها

20 ألف ريال غرامة

وضع النفايات الصحية والصناعية الخطرة في حاويات النفايات

تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري من دون ترخيص