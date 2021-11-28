«زى النهارده» انعقاد مؤتمر طهران ٢٨ نوفمبر ١٩٤٣

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كان مؤتمر طهران هو أول قمة لقادة الدول الثلاث المتحالفة في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة- وبريطانيا-الاتحاد السوفيتى)، وكان القادة المشاركون في هذا المؤتمرهم الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشيرشل وجوزيف ستالين،رئيس مجلس المفوضين للاتحاد السوفيتى، وكان الهدف الرئيسى من وراء هذا المؤتمر هو مواجهة المد النازى وبخاصة في أوروبا الغربية، كما كان يهدف إلى وضع الاستراتيجية النهائية للتصدى لألمانيا وحلفائها، وكانت مسألة فتح الجبهة الثانية في أوروبا الغربية موضوعا رئيسيا في المؤتمر،ولم يكن تم فتحها حتى ١٩٤٣،بالرغم من التزامات أخذتها على نفسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك في الوقت الذي كان فيه الجيش السوفيتى يخوض منذ ١٩٤١معارك دامية،وقد انعقد المؤتمر«زى النهارده»،في ٢٨ نوفمبر ١٩٤٣،وكان من الأعمال والقرارات التي أدرجت بالمؤتمر هو منح إيران الاستقلال، ولخطورة هذا المؤتمر وأهمية القادة المشاركين فيه اتخذت إجراءات أمنية مشددة، وحرصا على ضمان الأمن أقام الرئيس الأمريكى في السفارة الروسية الواقعة بالقرب من السفارة البريطانية، وليس في السفارة الأمريكية، وقد أنشئ في مجال بين السفارتين ممر مغطى بالمشمع للحيلولة دون مراقبة تحركات الزعماء، ثم أحيط المجمع الدبلوماسى بثلاثة أطواق من المشاة والدبابات، كما تم فرض ما يمكن وصفه بالحصار على المدينة في الفترة التي انعقد المؤتمر باستخدام القوات الخاصة ورجال المخابرات، كما تم إيقاف عمل وسائل الإعلام، والاتصال، وتم التوصل في نهاية المؤتمر إلى اتفاق على فتح الجبهة الثانية في شمال فرنسا في مايو ١٩٤٤ للحيلولة دون نقل القوات الألمانية من الجبهة الشرقية.