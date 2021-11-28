«زي النهارده» اغتيال رئيس وزراء الأردن وصفى التل 28 نوفمبر 1971

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اسمه كاملا هو مصطفى وهبي صالح المصطفى التل، ونعرفه اختصارا باسم وصفى التل، وكان يشغل منصب رئيس وزراء الأردن في الفترة من 28 أكتوبر 1970 إلى 28 نوفمبر 1971، وهو مولود في 1919، وأبوه هو الشاعر الأردنى الرائد المعروف مصطفى وهبى التل، الملقب بعرار، وكان يعمل في قطاع التعليم بالعراق، فلما أنجب ولده وصفى عاد أبوه إلى الأردن، وكان عمر وصفى ست سنوات. أنهى وصفى دراسته الثانوية في مدرسة السلط الثانوية في العام 1937 والتحق بكلية العلوم الطبيعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتأثر سياسيا بحركة القوميين العرب التي كانت على خلاف مع حركة القوميين السوريين،ولما عاد إلى الأردن التحق وصفى بالعمل الحكومى ودرس في عدد من مدارس الكرك، ثم انضم إلى الجيش البريطانى، وسُرح من الخدمة بسبب ميوله القومية العربية، فالتحق بجيش الجهاد المقدس بقيادة فوزى القاوقجى، وحارب في حرب فلسطين في 1948، واستقر بعد ذلك في القدس وعمل في المركز العربى الذي كان يديره موسى العلمى، ثم التحق بوظيفة مأمور ضرائب في مأمورية ضريبة الدخل، وموظفا في مديرية التوجيه الوطنى التي كانت مسؤولة عن الإعلام آنذاك مطلع الخمسينيات.وفى سبتمبر 1970وقعت مصادمات بين السلطات الأردنية والفلسطينيين فيما عُرف باسم مذبحة أيلول الأسود، التي على إثرها ومن تداعياتها اغتيل وصفى التل «زي النهارده» في 28 نوفمبر 1971 أثناء دخوله أحد الفنادق بالقاهرة الذي كان يقيم فيه أثناء فترة مشاركته في مؤتمر قمة بالقاهرة حيث تقدم منه عزت رباح وأفرغ رصاصات مسدسه في جسده وسط ذهول حراسه والوزراء العرب الذين سارعوا بالاختباء.وعلى الفور اعتقل الأمن المصرى المنفذين وشرع في التحقيقات معهم، وأعلنت منظمة أيلول الأسود مسؤوليتها عن العملية، حيث توجهت أنظار الأمن المصرى إلى أبويوسف النجار، وهو الأمر الذي نفاه التحقيق، وأعلنت صحف القاهرة وعلى رأس الصفحات الأولى أن (المتهم الأول والعقل المدبرللعملية وقائد المجموعة هو المتهم الفار فخرى العمرى) ومنذ ذلك اليوم بقى فخرى العمرى مطلوبا للنظام القضائى الأردنى حتى تاريخ موته عام 1991، وكان وصفى التل قد تزوج السيدة سعدية الجابرى ذات الأصول الحلبية، والتى توفيت عام 1995 بعدما أوصت بتحويل بيته إلى متحف، وهذا ما حدث بالفعل، ويذكر أيضا أنهما لم يرزقا بأى أطفال.