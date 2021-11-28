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منير الحدادي: هدفنا التأهل للمونديال .. ولا نخشى مواجهة

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منير الحدادي: هدفنا التأهل للمونديال .. ولا نخشى مواجهة مصر منير الحدادي: هدفنا التأهل للمونديال .. ولا نخشى مواجهة

أكد المغربي منير الحدادي نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، أنه لا يخشى مواجهة منتخب في المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال مهاجم المغربي خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «تركيزي منصب مع المنتخب المغربي حاليَا، ونسعى لتحقيق أشياء إيجابية، خلال الفترة المقبلة والتأهل إلى ».

وعن إمكانية مواجهة مصر في المرحلة النهائية للمونديال، علق: «لا نخشى مواجهة أي فريق، وأثق في قدرة المغرب على الوصول للمونديال».

وبسؤاله عن سبب لعبه لمنتخب إسبانيا قبل المغرب، أجاب: «بعض القرارات تتخذها في لحظة، لكنني حاليَا مع المغرب وأسعى لمساعدة الفريق».

المصرى اليوم

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