بعد تتويج بالميراس .. تعرف على الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية

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تُوج فريق بالميراس البرازيلي بلقب ليبرتادورس للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة عبر تاريخه، إثر تفوقه في المباراة النهائية على حساب مواطنه فلامنجو بهدفين مقابل هدف.

وتأهل بالميراس لكأس العالم للاندية، والتي شارك في نسختها الماضية وحقق المركز الرابع بعد خسارته من الأهلي المصري في لقاء البرونزية.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية وهي على النحو التالي:

بطل أفريقيا: الأهلي المصري

بطل اسيا: الهلال السعودي

بطل أمريكا اللاتنية: بالميراس البرازيلي

بطل أوروبا: تشيلسي الانجليزي

بطل الأوقيانوس: أوكلاند سيتي النيوزلندي

بطل أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي

بطل الدوري الإماراتي "المنظم" : الجزيرة