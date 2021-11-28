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كلف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادي، بحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وسوف تُعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأحد، بمشروع الهدف لمناقشة تعديل بعض بنود اللائحة واعتمادها قبل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي وهي:-

أولًا: إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة أو التزكية، بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وما يترتب على ذلك من تعديلات في قواعد الانتخابات، وإجراءات وقواعد التقدم بمستندات الترشح وفحصها.

ثانيًا: تخفيض العدد المطلوب للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليكون 25% بدلا من 50%.

ثالثًا: تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد بتولي إدارة العملية الانتخابية والتي تشمل عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب، بدلًا من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

رابعًا: تطبيق بند الـ8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين حال معاودتهم الترشح مرة أخرى.

خامسًا: إجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من له خبرة في مجال كرة القدم دون حصرها في «اللاعبين والحكام والمدربين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة»، وكذا إضافة عبارة «وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها»، تماشيًا مع شروط الترشح في كافة الانتخابات بمختلف أنواعها «النواب – الشيوخ – الأندية – الاتحادات.. إلخ».

وتشمل التعديلات المقترحة العديد من البنود الجديدة والتفصيلية، من بينها تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه، وثلاثة مرشحين احتياطيين من بينهم امرأة