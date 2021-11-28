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تُوج فريق بالميراس البرازيلي بلقب ليبرتادورس للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة عبر تاريخه، إثر تفوقه في المباراة النهائية على حساب مواطنه فلامنجو بهدفين مقابل هدف.

وتأهل بالميراس لبطولة كأس العالم للاندية2021 المقرر اقامته في الامارات فبراير المقبل، والتي شارك في نسختها الماضية وحقق المركز الرابع بعد خسارته من الأهلي المصري في لقاء البرونزية.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية وهي على النحو التالي:

بطل أفريقيا: الأهلي المصري

بطل اسيا: الهلال السعودي

بطل أمريكا اللاتنية: بالميراس البرازيلي

بطل أوروبا: تشيلسي الانجليزي

بطل الأوقيانوس: أوكلاند سيتي النيوزلندي

بطل أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي

بطل الدوري الإماراتي «المنظم»: الجزيرة

ويقضي نظام البطولة على مواجهة تجمع بطل الأوقياونس «أوكلاند سيتي» بمنظم البطولة «الجزيرة الإماراتي»، على أن ينضم الفائز منهما للأندية التي تشارك في الدور الأول وهي الأهلي المصري بطل أفريقيا والهلال بطل اسيا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وسيواجه الأهلي في الدور الأول أحد أندية الهلال السعودي أو مونتيري المكسيكي أو الفائز من «الجزيرة وأوكلاند».

ومن المقرر أن تُجرى فعاليات قرعة كأس العالم للأندية 2021 الاثنين المقبل.