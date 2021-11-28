هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي

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قالت الإعلامية هبة رشوان ابنة الفنان القدير رشوان توفيق إنه «لاتعليق على ما فعلته أختي أية وزوجها»، مشيرة بأن ما حدث قد حدث، ولا تعليق على مافعلته أختي، ووالدي لا زال يحبها ويدعوا لها باستمرار.

وتابعت خلال حلول أسرة الفنان القدير رشوان توفيق مع الإعلامي عمرو الليثي، والدي لم يكن يحمل الأموال ووالدتي كانت المسؤولة بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي بمصروفة فقط، وكانت والدتي من يشتري لنا الملابس، وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي فقط.

فيما أشار الدكتور عمرو الليثي إلى جحود الأبناء على ابائهم ومدي قسوة قلب بعضهم بشكل عام، ولكن الفنان رشوان توفيق، ضحى بكل شئ من أجل أسرته طوال حياته، وانفق كل ما هو ثمين عليهم، داعيا الله أن يمتعه بالصحة، وقام بتقبل رأسه في ختام الحلقة، قائلا كلنا أبناءك وأرجوك لا تحزن.