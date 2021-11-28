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كشف عمر شحاتة عبدالله مصري يعيش في جنوب إفريقيا منذ 17 سنة، وأحد العالقين نتيجة وقف الطيران بين مصر وجنوب إفريقيا، معاناته مع رحلات الطيران بسبب متحور أوميكرون.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار»: «فوجئت بوقف الطيران بين مصر وجنوب إفريقيا بسبب المتحور الجديد»، لافتا إلى أنه كان سيعود لجنوب إفريقيا يوم الخميس المقبل.

وأوضح عمر شحاته: «الحالات وصلت في جنوب إفريقيا لـ20 ألف حالة في اليوم الواحد، لكن الآن تسجل 2600 حالة إلى 3000 حالة يوميًا، ونسبة الإصابات قليلة جدًا الآن بالنسبة للوقت السابق، وأنا أنتظر فتح الطيران والعودة مرة أخرى لجنوب إفريقيا من أجل أسرتي وعملي هناك».

وعن أسباب معيشته بجنوب افريقيا وتفاصيل عمله هناك، قال:«أنا خريج كلية الحقوق من قرية الكوم الأحمر بالجيزة، وإحنا في مصر معظم الشباب بيفكر يسافر أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا، لكن أنا كان عندي صديق جنوب إفريقي عايش في مصر، وتكلم معي كثيرًا عن جنوب إفريقيا، وبعدها فكرت في السفر».