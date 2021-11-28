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تحت مظلة مبرة السعد.. " الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم

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تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم تحت مظلة مبرة السعد.. " الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم
الكويت - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تحت مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أعلنت الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات التابعة للشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات عن الفائزات بجائزة ابتكار الشرق الأوسط، وتنطلق احتفالية الفوز افتراضياً في تاريخ 27نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت ، وتتيح الفرصة للفوز بثلاث جوائز وهي: الجائزة الذهبية وقيمتها 5000 دولار، والجائزة الفضية وقيمتها 3000 دولار ، والجائزة البرونزية وقيمتها 2000 دولار. وقد تحددت مجالات المشاركة كالتالي: اختراع (جميع المجالات العلمية) ، البحث العلمي  ، النسيج و الموضة ،ابتكار (جميع المجالات العلمية) ، الفن و الأعمال الحرفية والتعليم ، التكنولوجيا و المعلومات ،العناية بالصحة ،التجميل ، ريادة الاعمال ،الغذاء ، التصميم والصحة.
وشارك بالمسابقة العديد من دول الشرق الأوسط ومن بينها: الكويت، ، فلسطين، ايران، عمان، تركيا ، الامارات ،الأردن ،الجزائر.
ويمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى فرصة الترشح لجائزة الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات في لندن، والتي تقام احتفاليتها في لندن افتراضيا يوم 2 ديسمبر 2021.
وللمزيد عن تفاصيل البث المباشر لحفل الإعلان عن جوائز ابتكار الشرق الأوسط mewiinيرجي متابعة الإنستغرام   @mewiin_

وكالة أخبار المرأة

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