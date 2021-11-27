تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

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أقيم مساء السبت، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مع ريفرز يونايتد النيجيري، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري مع ريفرز النيجيري، مساء الأحد، على ستاد انيمبا، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الليبيري سيكو وايا كونيه، بحضور مراقب الحكام البوركينابي، باري لوسيني، والمنسق الطبي النيجيري أوزي سلامي«تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق ريفرز يونايتد القميص الأزرق والشورت الأبيض والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه القميص الأسود.

مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسؤول المهمات، فيما حضر المؤتمر كذلك طاقم تحكيم المباراة والذي ينتمي إلى النيجر ويقوده حكم الساحة، محمد على موسى، ومعه كل من عبدالعزيز يعقوب، مساعد حكم أول ومامادو جادو، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، موسى أمادو.