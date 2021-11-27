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وجهت السعودية، اليوم السبت، طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا، على خلفية ظهور المتحور «أوميكرون» في تلك البلاد.

ونشرت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا بيانا على صفحتها الرسمية على «تويتر»، أفادت من خلاله بأن الوضع الصحي فيها مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة بهذا الشأن.

وجاء بيان السلطات السعودية بعد إلغاء وإيقاف بعض خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا، حيث أعربت المملكة عن أملها من المواطنين الموجودين هناك تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، من خلال موقع وزارة الخارجية، وعبر البريد الإلكتروني.

ودعت السعودية المواطنين الموجودين في جنوب أفريقيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة هناك، مع محاولة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ.