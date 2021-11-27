المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إجلاء 418 مسافرا من مطار منيسك ببيلاروسيا إلى إقليم كردستان، مضيفا أن رحلة الإجلاء الاستثنائية للراغبين بالعودة طوعا، تتجه الأن من مطار منيسك إلى كردستان العراق، وعلى متنها 418 مسافرا.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، عن رحلة لاجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاروسية

وفي سياق متصل، قال الصحاف إن شبكات الاتجار بالبشر لعبت دورا للإيقاع بالعراقيين، مضيفا أن أعدادا كبيرة من العراقيين العالقين تستعد للعودة إلى العراق، حسبما قال في تصريحات نقلتها شبكة «رووداو» الإعلامية إن «هناك أعدادا كبيرة من المهاجرين يستعدون للعودة بصورة طوعية إلى العراق»، كاشفا عن رحلة «ستصل إلى إقليم كردستان صباح يوم غد الأحد وعلى متنها 430 شخصا.

وأكد أن الرحلة الجوية الخامسة للعراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية العائدين إلى العراق، بها يكتمل عددهم 1890 شخصا، وجاءت بإشراف مباشر ومتابعة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وأكد الصحاف أنه «لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المهاجرين المتواجدين في بيلاروسيا«.