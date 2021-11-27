علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة

★ ★ ★ ★ ★

فتح علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ايسترن كومباني، النار ضد لاعبي الفريق، بعد الخسارة من الجونة في مسابقة الدوري.

وتعرض ايسترن كومباني، للخسارة أمام الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال علاء عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «هناك لاعبين مميزين في إيسترن كومباني، وهناك لاعبين دون المستوى، يجب أن يطوروا من مستواهم الفني»، مضيفًا: «الفريق تكوينة غلط، لفي لاعبين لا يستحقون الاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة، وأنا أبلغت الإدارة بذلك».

وأضاف: «ننتظر حتى انتقالات يناير، من أجل التعاقد مع صفقات مميزة، تكون قادرة على انتشار الفريق من الموقف الكبوة التي يمر بها».

وأشار: «مباراة الجونة كانت في المتناول، حيث كان من الممكن أن نخرج بالتعادل على أقل تقدير لو نجحنا في ترجمة الفرصة التي أتيحت لنا لأهداف»، مشيرًا :«هناك أخطاء دفاعية كلفتنا استقبال هدفين».