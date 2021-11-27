رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر»

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قال الفنان رشوان توفيق عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم، في بداية حياتها الفنية: «علمت أنها ستتزوج من الفنان سمير غانم نصحتها رغم حبى لسمير بعدم الزواج منه لأنه كان أكبر منها سنًّا».

وأشار رشوان توفيق، خلال ظهوره وعائلته ضيوفًا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة الحياة: «رأيت وفاة دلال عبدالعزيز في المنام، قبل وفاتها فعليا بـ 4 سنوات، شفتها كانت لابسة فستان أخضر، وقد تواصلت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لأخذ رقم دلال لأنه لم يكن معي، وتحدث مع دلال في العديد من الأمور في القرآن».

وأشار إلى أن دنيا سمير غانم تواصلت معه عند مرض والدتها بفيروس كورونا، وكانت تفتح الكاميرا حتى يشاهدها وكانت الراحلة دلال عبدالعزيز سعيدة عندما تعلم أنه يتحدث ليطمئن عليها.