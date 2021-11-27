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بعثة منتخب تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

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بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب بعثة منتخب تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

وصلت مساء اليوم السبت 27-11-2021 بعثة منتخب الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر المقبل.

تضمنت البعثة 22 لاعبا فيما ينضم إليها غدا أحمد حجازي قادما من ، وأجريت للبعثة فور وصولها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفندق الإقامة.

ومن المقرر أن تبدأ مشاركات في البطولة يوم الأربعاء المقبل بلقاء المنتخب اللبناني عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبا السودان والجزائر.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ضم أحمد حجازى، لاعب اتحاد جدة السعودى، إلى قائمة المنتخب لتعويض غياب إمام عاشور، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، مما أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب في البطولة.

وقال كارلوس كيروش، خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقد أمس قبل السفر إلى الدوحة: بطولة كأس العرب بطولة تحضيرية لاكتشاف وجوه جديدة. ورفض المدرب البرتغالى التعليق على ما تردد بتلقية عرضا من نادى مانشستر يونايتد وقال: أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر فقط، وعن مصلحة المنتخب، وليس الحديث عن شىء آخر.

يخوض لاعبو المنتخب اليوم «الأحد» أول تدريباتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لانطلاق منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 18 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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