الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية

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تستمر فعاليات المسرح المتنقل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بمركز شباب قرية سرابيوم بالاسماعيلية.

بدأت الفعاليات بأمسية شعرية للشاعر وليد المصرى عضو نادى ادب الإسماعيلية والذى ألقى مجموعة من القصائد في حب مصر، كما قدم محمد يوسف محاضرة عن الخط العربي وقال إنه فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية وتتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة التل الكبير للأنشاد الديني، قدمت خلاله مجموعة من أغانى والتواشيح والاناشيد الدينية منها «يا حبيبي يا محمد، يارسول الله شافعه»، كما بدأت ورشة تصنيع اشكال متنوعة من الخرز وقامت المدربه بشرح الخطوات الأولى للورشة للفنانه هبه محمد بحضور اعداد كبيرة من أهالي سربيوام.