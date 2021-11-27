المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

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قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات على موظف بهيئة ‏الطرق والنقل بشرق الدلتا «حضوريا»، وتغريمه 10 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة، وألزمته المصاريف الجنائية، والمؤبد على محام آخر ‏بالهيئة «غيابيا»، بصفتهما موظفين عموميين لأنهما طلبا وأخذا لأنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ‏أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشارين إيهاب عادل مهنا، ومحمد حسن عاشور، ووليد الديب، وذلك في القضية رقم 598 لسنة ‏‏2021 جنايات قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، و‏المقيدة برقم 408 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.‏

كانت المحكمة قد نظرت محاكمة المتهمين غيابيا، وأصدرت أحكاما غيابية بالمؤبد بحقهما، إلا أن المتهم الأول ‏طلب إعادة الإجراءات فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، ‏فيما لم يتم إعادة محاكمة المتهم الثاني.

وشهد «محمد. س. ف»، 39 سنة مدير شركة للدعاية والإعلان، أنه وكيل عن مالكي 3 شركات ‏للدعاية والإعلان الحاصلين على ترخيص إعلانات بطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ‏بمنطقة شرقة الدلتا، وأنه في غضون شهر يوليو 2020 ألغى المتهم الأول «أشرف. ر. ا» ‏مسؤول لجنة إعلانات منطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالاشتراك مع ‏آخر، ترخيص إحدى الشركات محل وكالته، وأزال إعلانات مملوكة لها، ثم التقى المتهم الأول ‏الذي طلب منه مبلغ 480 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار التراخيص لشركات ‏محل وكالته وعدم تنفيذ إزالة 4 إعلانات مملوكة لإحداها، فتظاهر بالموافقة وأبلغ ضابط الرقابة ‏الإدارية، الذي طلب منه مجاراته، فجرى بينه وبين المتهمين الأول والثاني «محمود. ح. ف»، ‏كاتب سكرتارية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.‏

والتقى الشاهد والمتهم الثاني يوم 21/9/2020 وخفض الطلب خلاله لمبلغ 150 ألف جنيه، ‏على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة محل وكالته والتغاضي ‏عن فروق المساحات لإعلاناتها، وجرى الاتفاق على تحديد يوم 28/9/2020 لتقاضي جزء من ‏مبلغ الرشوة، فجرى تجهيزه بمعرفة ضابط الرقابة الإدارية بالوسائل الفنية وتجهيز دفعة الرشوة ‏محل طلب المتهمين.

‏وأشار إلى أنه بتاريخ 28/9/2020 جرى لقاء مصور جمعه والمتهم الأول بمقهى بشارع قناة ‏السويس- محافظة الدقهلية- تسلم خلاله الأخير مبلغ 100 ألف جنيه، المعد سلفًا، حيث تمكن ‏ضابط الرقابة الإدارية من ضبطه عقب تسلمه المبلغ‎.‎