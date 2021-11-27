المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات على موظف بهيئة الطرق والنقل بشرق الدلتا «حضوريا»، وتغريمه 10 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة، وألزمته المصاريف الجنائية، والمؤبد على محام آخر بالهيئة «غيابيا»، بصفتهما موظفين عموميين لأنهما طلبا وأخذا لأنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب عادل مهنا، ومحمد حسن عاشور، ووليد الديب، وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 408 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
كانت المحكمة قد نظرت محاكمة المتهمين غيابيا، وأصدرت أحكاما غيابية بالمؤبد بحقهما، إلا أن المتهم الأول طلب إعادة الإجراءات فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، فيما لم يتم إعادة محاكمة المتهم الثاني.
وشهد «محمد. س. ف»، 39 سنة مدير شركة للدعاية والإعلان، أنه وكيل عن مالكي 3 شركات للدعاية والإعلان الحاصلين على ترخيص إعلانات بطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرقة الدلتا، وأنه في غضون شهر يوليو 2020 ألغى المتهم الأول «أشرف. ر. ا» مسؤول لجنة إعلانات منطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالاشتراك مع آخر، ترخيص إحدى الشركات محل وكالته، وأزال إعلانات مملوكة لها، ثم التقى المتهم الأول الذي طلب منه مبلغ 480 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار التراخيص لشركات محل وكالته وعدم تنفيذ إزالة 4 إعلانات مملوكة لإحداها، فتظاهر بالموافقة وأبلغ ضابط الرقابة الإدارية، الذي طلب منه مجاراته، فجرى بينه وبين المتهمين الأول والثاني «محمود. ح. ف»، كاتب سكرتارية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.
والتقى الشاهد والمتهم الثاني يوم 21/9/2020 وخفض الطلب خلاله لمبلغ 150 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة محل وكالته والتغاضي عن فروق المساحات لإعلاناتها، وجرى الاتفاق على تحديد يوم 28/9/2020 لتقاضي جزء من مبلغ الرشوة، فجرى تجهيزه بمعرفة ضابط الرقابة الإدارية بالوسائل الفنية وتجهيز دفعة الرشوة محل طلب المتهمين.
وأشار إلى أنه بتاريخ 28/9/2020 جرى لقاء مصور جمعه والمتهم الأول بمقهى بشارع قناة السويس- محافظة الدقهلية- تسلم خلاله الأخير مبلغ 100 ألف جنيه، المعد سلفًا، حيث تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطه عقب تسلمه المبلغ.