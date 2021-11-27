بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد

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تغلب بايرن ميونخ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد، بشق الأنفس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 27-11-2021 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وجاء هدف فوز العملاق البافاري، عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 71.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ للقاء أرمينيا بيليفيلد، كالتالي:

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد، أوباميكانو، هيرنانديز، ديفيز.

خط الوسط : جوريتسكا، توليسو، ساني.

خط الهجوم : كومان، مولر، ليفاندوفسكي.

بهذا الفوز، يعتلي بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني ، بوصوله للنقطة 31، فيما تجمد رصيد بيليفيلد عند 9 نقاط في المركز 17.

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