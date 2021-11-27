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بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد

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بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد

تغلب بايرن ميونخ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد، بشق الأنفس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 27-11-2021 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وجاء هدف فوز العملاق البافاري، عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 71.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ للقاء أرمينيا بيليفيلد، كالتالي:

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد، أوباميكانو، هيرنانديز، ديفيز.

خط الوسط : جوريتسكا، توليسو، ساني.

خط الهجوم : كومان، مولر، ليفاندوفسكي.

بهذا الفوز، يعتلي بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني ، بوصوله للنقطة 31، فيما تجمد رصيد بيليفيلد عند 9 نقاط في المركز 17.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ ومباريات اليوم السبت 27-11-2021 اضغط هنــــــا

ساني من مباراة بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني

المصرى اليوم