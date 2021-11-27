رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة

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ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة والنشر بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الاجتماع الأول قرر مجلس الإدارة تكليف الدكتور محمد عزت سعيد غازي مديرًا للمركز، كما تم اختيار كل من الدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة مستشارا ماليا وعضوا لمجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد السنتريسي المستشار القانوني لرئيس الجامعة مستشارا قانونيا وعضوا لمجلس إدارة المركز.

وناقش مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي يقدمها المركز، وتم التصديق عليها، حيث تقرر تحديد رسم المستوى للراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية بالمركز بمبلغ 100 جنيه، وتحدد رسم المستوى الواحد 750 جنيهًا لكل اللغات فيما عدا اللغة الألمانية فتقرر لها 1000 جنيه، كما تحدد سعر دورات الترجمة التخصصية 1000 جنيه.

كما تقرر بخصوص التأهيل لاختبارات التويفل والأيلتس والدلف 3000 جنيه، أما بالنسبة لدورات العلوم الطبية ومصطلحاتها فتقرر لها 1200 جنيه.

كما صدق مجلس الإدارة على عمل تخفيض بنسبة ٢٥% لكل طلاب الجامعة ومنتسبيها.

جدير بالذكر أن المركز مجهز على أعلى مستوى، ويتم التدريس في قاعات ومعامل صوتية مجهزة ومكيفة الهواء، علمًا بأن التسجيل في هذه الدورات يبدأ من غد الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.